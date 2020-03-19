Исследователи установили заболевание Сталина по следам, оставленным им на страницах книги
22:00 19.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Советский лидер Иосиф Сталин (1878-1953 гг.) страдал подагрой, по поводу чего принимал лекарства на основе солей лития, которые также служили успокоительным средством. К таким выводам пришла международная группа ученых на основе исследования следов пальцев, оставленных Сталиным на страницах книги Алексея Толстого "Иван Грозный", хранящейся в Российском государственном архиве социальной и политической истории (РГАСПИ).
"Известно, что Сталин оставлял видимые глазом отпечатки пальцев на книгах. Мы обнаружили частички солей лития в отпечатках, которые совпадают с отпечатками пальцев Сталина. Это позволили нам предположить, что вождь в 1942 году (когда читал книгу) принимал лекарства на основе солей лития как средство от подагры", - рассказал в четверг корр. ТАСС один из участников группы Глеб Зильберштейн, работающий в Израиле и сотрудничающий с Пьер Джорджио Ригетти из миланского Политехнического университета. Ученые полагают, что данные лекарства служили и успокаивающим средствам, несмотря на то, что в психиатрических целях литий стали осознанно использовать только после войны, уточнил собеседник агентства.
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