Ректор МГУ призвал студентов по возможности выехать из общежитий

22:07 Источник: НГ-Online

Ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий призвал студентов по возможности выехать из общежитий вуза на родину.



Напомним, что 16 марта МГУ в связи опасностью распространения коронавирусной инфекции перешел на дистанционное обучение. Студенты не ходят на занятия и лекции. Но 16 тысяч студентов живут в общежитии, подчеркну в своем заявлении ректор Садовничий. А это - скопление большого количества людей в коридорах, на лестничных площадках и прочих местах общего пользования. Что небезопасно в сложившихся условиях пандемии.



Ректор Садовничий призвал студентов по возможности разъехаться по домам. Он также не преминул заметить, что руководство вуза не будет ограничивать студентов в проживании на территории общежития, но его совет «старшего товарища» — дома будет более надежно.