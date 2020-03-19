Ректор МГУ призвал студентов по возможности выехать из общежитий
22:07 19.03.2020 Источник: НГ-Online
Напомним, что 16 марта МГУ в связи опасностью распространения коронавирусной инфекции перешел на дистанционное обучение. Студенты не ходят на занятия и лекции. Но 16 тысяч студентов живут в общежитии, подчеркну в своем заявлении ректор Садовничий. А это - скопление большого количества людей в коридорах, на лестничных площадках и прочих местах общего пользования. Что небезопасно в сложившихся условиях пандемии.
Ректор Садовничий призвал студентов по возможности разъехаться по домам. Он также не преминул заметить, что руководство вуза не будет ограничивать студентов в проживании на территории общежития, но его совет «старшего товарища» — дома будет более надежно.
НОВОСТИ
- 22:00 19.03.2020
- Исследователи установили заболевание Сталина по следам, оставленным им на страницах книги
- 21:20 19.03.2020
- Цена нефти Brent растет более чем на 15%
- 20:40 19.03.2020
- Производители антисептиков в России увеличат производство как минимум вдвое
- 20:05 19.03.2020
- Андрей Воробьев: Мы окажем помощь каждому, кто в этом нуждается в связи с мерами по борьбе с коронавирусом
- 20:00 19.03.2020
- Коронавирусом заразился князь Монако Альбер II
- 19:58 19.03.2020
- Собянин: Колледжи Москвы переходят на дистанционное обучение
- 19:42 19.03.2020
- Китайские медики советуют для борьбы с COVID-19 максимально переходить на онлайн-коммуникации
- 19:40 19.03.2020
- Китайские врачи рассказали, как правильно одеваться для контакта с больными коронавирусом
- 19:20 19.03.2020
- COVID-19: китайские врачи дали советы по наблюдению за выздоровевшими
- 19:20 19.03.2020
- Трампу предложили ввести эмбарго на российскую и саудовскую нефть
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать