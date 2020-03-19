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Ректор МГУ призвал студентов по возможности выехать из общежитий

22:07 19.03.2020 Источник: НГ-Online

Ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий призвал студентов по возможности выехать из общежитий вуза на родину.

Напомним, что 16 марта МГУ в связи опасностью распространения коронавирусной инфекции перешел на дистанционное обучение. Студенты не ходят на занятия и лекции. Но 16 тысяч студентов живут в общежитии, подчеркну в своем заявлении ректор Садовничий. А это - скопление большого количества людей в коридорах, на лестничных площадках и прочих местах общего пользования. Что небезопасно в сложившихся условиях пандемии.

Ректор Садовничий призвал студентов по возможности разъехаться по домам. Он также не преминул заметить, что руководство вуза не будет ограничивать студентов в проживании на территории общежития, но его совет «старшего товарища» — дома будет более надежно.

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