ЕС призвал онлайн-кинотеатры ухудшить качество трансляций

22:40 Источник: Эхо Москвы

Европейский союз призвал Netflix и другие онлайн-кинотеатры ухудшить качество трансляций. Это связано с возросшей нагрузкой на интернет. Сейчас из-за пандемии коронавируса европейцы массово остаются дома и перегружают инфраструктуру сети. Как передает AFP, Netflix уже согласился снизить качество фильмов на ближайшие 30 дней. Эхо Москвы