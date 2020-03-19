ЕС призвал онлайн-кинотеатры ухудшить качество трансляций
22:40 19.03.2020 Источник: Эхо Москвы
Европейский союз призвал Netflix и другие онлайн-кинотеатры ухудшить качество трансляций. Это связано с возросшей нагрузкой на интернет. Сейчас из-за пандемии коронавируса европейцы массово остаются дома и перегружают инфраструктуру сети. Как передает AFP, Netflix уже согласился снизить качество фильмов на ближайшие 30 дней. Эхо Москвы
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