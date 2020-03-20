Регионы РФ готовятся к реагированию в случае повышенного спроса на продукты

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Регионы России начали подготовку к реагированию в случае повышенного спроса на продукты. Об этом сообщила пресс-служба вице-премьера РФ Виктории Абрамченко.

"Уже начата работа с администрациями регионов для реагирования на случай повышенного спроса", - говорится в сообщении.