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НОВОСТИ

Организаторы решили перенести Каннский кинофестиваль

09:05 20.03.2020 Источник: Эхо Москвы

Каннский кинофестиваль будет перенесен. Из-за коронавируса организаторы рассматривают вариант проведения кинофорума в конце июня-начале июля. Решения пока не принято. Сейчас во Франции действует третий уровень эпидемиологической опасности.  Эхо Москвы

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