Клишас опроверг сообщения о переносе голосования по конституции на июнь из-за коронавируса

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, сопредседатель рабочей группы по изменениям в конституции Андрей Клишас в понедельник заявил о том, что планов о переносе общероссийского голосования по закону о поправке к конституции на июнь нет. По его словам, если не будет резкого ухудшения ситуации с распространением коронавируса, голосование состоится, как и запланировано, 22 апреля.

"Нет таких планов", - сказал Клишас ТАСС, отвечая на вопрос о том, действительно ли существуют планы о переносе голосования на июнь в связи с коронавирусом.

"Если ситуация не будет резко ухудшаться, то голосование, согласно указу президента, состоится 22 апреля", - добавил сенатор.

По его мнению, меры правительства РФ по недопущению распространения вируса "показывают свою эффективность, ситуация в России под контролем".

Ранее издание "Ведомости" со ссылкой на собеседников, близких к администрации президента, сообщило о том, что политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам к конституции принято и, скорее всего, оно пройдет в июне.