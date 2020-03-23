Клишас опроверг сообщения о переносе голосования по конституции на июнь из-за коронавируса
11:00 23.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, сопредседатель рабочей группы по изменениям в конституции Андрей Клишас в понедельник заявил о том, что планов о переносе общероссийского голосования по закону о поправке к конституции на июнь нет. По его словам, если не будет резкого ухудшения ситуации с распространением коронавируса, голосование состоится, как и запланировано, 22 апреля.
"Нет таких планов", - сказал Клишас ТАСС, отвечая на вопрос о том, действительно ли существуют планы о переносе голосования на июнь в связи с коронавирусом.
"Если ситуация не будет резко ухудшаться, то голосование, согласно указу президента, состоится 22 апреля", - добавил сенатор.
По его мнению, меры правительства РФ по недопущению распространения вируса "показывают свою эффективность, ситуация в России под контролем".
Ранее издание "Ведомости" со ссылкой на собеседников, близких к администрации президента, сообщило о том, что политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам к конституции принято и, скорее всего, оно пройдет в июне.
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