Вирусолог назвал сроки победы над COVID-19 в Европе
12:20 23.03.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Странам ЕС может понадобиться до двух лет, чтобы полностью оправиться от последствий эпидемии, заявил один из ведущих специалистов КНР, руководитель Шанхайской экспертной группы по COVID-19 Чжан Вэньхун.
«Это совершенно нормально, если вирус будет появляться и исчезать. Это продлится один или два года. Могу сказать одно: забудьте о том, что пандемия закончится в Европе в ближайшее время», — сказал Вэньхун. По его словам, для решения проблемы в кратчайшие сроки меры должны быть чрезвычайно радикальные. Например, во всём мире нужно прекратить все перемещения на четыре недели.
Врач отметил, что Китаю в борьбе с коронавирусом помогло то, что в самом начале эпидемии многие предприятия и учебные заведения были закрыты по случаю «Праздника весны». Это значительно сократило контакты населения.
По последним данным, число заражённых в мире превысило 335 тысяч, более 14 тысяч пациентов скончались, 98 тысяч — вылечились. Говорит Москва
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