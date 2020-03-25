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Минобрнауки РФ рассматривает возможность частично перенести госэкзамены в вузах в онлайн

11:05 25.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минобрнауки РФ прорабатывает возможность частично перенести итоговую аттестацию студентов в 2020 году в дистанционный формат в целях профилактики коронавируса. Об этом заявил в среду журналистам министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

"Сейчас внимательно анализируем ситуацию с тем, как организовать итоговую аттестацию, потому что есть преддипломные практики, они являются важнейшей частью учебного процесса, и часть этих практик невозможно организовать онлайн. С другой стороны, сама итоговая аттестация - очень важный момент в формировании личности и в оценке, насколько готов и заслуживает выпускник того, чтобы называться специалистом. Мы сейчас смотрим, в каких ситуациях мы сможем перейти на дистанционный формат, а в каких ситуациях все-таки с соблюдением мер предосторожности, может быть, будут организованы в смешанном формате такого рода аттестации", - сказал Фальков.

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