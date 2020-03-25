Роспотребнадзор получит 1,4 млрд руб. на разработку средств для диагностики коронавируса
11:32 25.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство РФ постановило выделить Роспотребнадзору 1,4 млрд руб. на разработку средств профилактики и диагностики новой коронавирусной инфекции. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина в среду.
"Выделить Роспотребнадзору из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 1400000 тыс. рублей на выполнение работ по разработке средств профилактики и диагностики новой коронавирусной инфекции", - говорится в документе.
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