Роспотребнадзор получит 1,4 млрд руб. на разработку средств для диагностики коронавируса

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ постановило выделить Роспотребнадзору 1,4 млрд руб. на разработку средств профилактики и диагностики новой коронавирусной инфекции. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина в среду.

"Выделить Роспотребнадзору из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 1400000 тыс. рублей на выполнение работ по разработке средств профилактики и диагностики новой коронавирусной инфекции", - говорится в документе.