Глава Минобрнауки РФ призвал вузы перенести весенние сессии
14:12 25.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российским университетам надо воспользоваться опытом ведущих вузов РФ и перенести весенние сессии на более поздний срок. Об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в среду на заседании рабочей группы по коронавирусу.
"Я думаю, что там, где сессии надо было организовывать весной, надо использовать опыт ведущих вузов и по возможности перенести", - сказал Фальков. Он добавил, что вузам также стоит готовиться к тому, что итоговая аттестация, скорее всего, будет организована онлайн.
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