Глава Минобрнауки РФ призвал вузы перенести весенние сессии

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российским университетам надо воспользоваться опытом ведущих вузов РФ и перенести весенние сессии на более поздний срок. Об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в среду на заседании рабочей группы по коронавирусу.

"Я думаю, что там, где сессии надо было организовывать весной, надо использовать опыт ведущих вузов и по возможности перенести", - сказал Фальков. Он добавил, что вузам также стоит готовиться к тому, что итоговая аттестация, скорее всего, будет организована онлайн.