17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международное рейтинговое агентство Moody's понизило прогноз роста ВВП РФ в 2020 г. до 0,5% с 1,5% на фоне падения цен на нефть и пандемии коронавируса. Об этом говорится в отчете Moody's.

"Исходя из того, что базовая цена нефти марки Brent теперь будет примерно на 30% ниже наших предыдущих прогнозов, мы ожидаем, что экономический рост в России замедлится до 0,5% в этом году по сравнению с нашим предыдущим прогнозом в феврале в 1,5% (до коронавируса)", - отмечается в материале.