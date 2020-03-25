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Moody's понизило прогноз роста ВВП РФ в 2020 г. до 0,5% с 1,5%

17:12 25.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международное рейтинговое агентство Moody's понизило прогноз роста ВВП РФ в 2020 г. до 0,5% с 1,5% на фоне падения цен на нефть и пандемии коронавируса. Об этом говорится в отчете Moody's.

"Исходя из того, что базовая цена нефти марки Brent теперь будет примерно на 30% ниже наших предыдущих прогнозов, мы ожидаем, что экономический рост в России замедлится до 0,5% в этом году по сравнению с нашим предыдущим прогнозом в феврале в 1,5% (до коронавируса)", - отмечается в материале.

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