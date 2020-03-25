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НОВОСТИ

Из-за коронавируса закрылся Храм Гроба Господня в Иерусалиме

21:20 25.03.2020 Источник: Эхо Москвы

Храм Гроба Господня в Иерусалиме закрылся из-за коронавируса. Как сообщают местные СМИ такое решение было принято местным церковным руководством в координации с израильской полицией после введения новых правил. Власти Израиля сегодня ужесточили карантин по всей стране. Гражданам предписано не отходить больше чем на 100 метров от своего места жительства, такси запрещено перевозить более одного пассажира, исключены собрания и спортивные занятия.  Эхо Москвы

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