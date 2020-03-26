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НОВОСТИ

Правительство останавливает регулярные и чартерные авиарейсы за рубеж

10:00 26.03.2020 Источник: РБК

С пятницы, 27 марта, авиакомпании должны прекратить регулярные и чартерные полеты за рубеж, исключение сделано только для случаев вывоза на родину россиян и отдельных полетов по поручению правительства. Такое решение принял президиум координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России, сообщили РБК в пресс-службе правительства.

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