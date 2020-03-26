Борис Акунин сообщил, что заразился коронавирусом
21:20 26.03.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Писатель Борис Акунин заразился коронавирусом. Об этом беллетрист написал на своей странице в Facebook. «Я забросил фб, потому что валяюсь с модной болезнью. Малость окрепну – обязательно поделюсь впечатлениями», — сообщил Акунин.
Он также отметил, что страх перед коронавирусом гораздо страшнее самого коронавируса. «Осторожным быть нужно, а паниковать незачем», — заключил популярный автор. Говорит Москва
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