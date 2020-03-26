0
0
87
НОВОСТИ

Борис Акунин сообщил, что заразился коронавирусом

21:20 26.03.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Писатель Борис Акунин заразился коронавирусом. Об этом беллетрист написал на своей странице в Facebook. «Я забросил фб, потому что валяюсь с модной болезнью. Малость окрепну – обязательно поделюсь впечатлениями», — сообщил Акунин.

Он также отметил, что страх перед коронавирусом гораздо страшнее самого коронавируса. «Осторожным быть нужно, а паниковать незачем», — заключил популярный автор.  Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

22:00 26.03.2020
Кабмин предложил ввести крупные штрафы для нарушивших карантин
0
0
21:25 26.03.2020
В ВолГУ создадут интерактивную карту уличных боев в Сталинграде
0
77
20:40 26.03.2020
Зеленский закрывает границу Украины для всех, в т. ч. для граждан, не успевших вернуться
0
153
20:00 26.03.2020
G20 вложит $5 трлн в мировую экономику для борьбы с последствиями пандемии коронавируса
0
185
19:42 26.03.2020
Власти Москвы разъяснили сообщения о блокировке социальных карт москвичей
0
219
19:20 26.03.2020
Власти США предъявили Мадуро обвинения в причастности к наркотерроризму
0
237
18:40 26.03.2020
Два человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Магнитогорске - источник
0
266
18:00 26.03.2020
Путин надеется, что коронавирус в России удастся победить раньше, чем через три месяца
0
396
17:32 26.03.2020
К ответственности за нарушение карантина привлечены свыше 500 человек - МВД РФ
0
399
17:17 26.03.2020
Андрей Воробьев: Побудьте дома - почитайте книгу, посмотрите сериал
0
347

Возврат к списку