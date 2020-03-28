В китайском Ухане после двух месяцев карантина возобновило работу метро
12:30 28.03.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Метро в китайском городе Ухань возобновило работу после двух месяцев карантина. С 23 января транспортное сообщение с мегаполисом было приостановлено, а местным жителям запрещалось покидать населённый пункт.
Не работал также и городской общественный транспорт.
Как пишет газета «Жэньминь Жибао», сегодня восстановлена работа 184 станций метро Ухани. Всем пассажирам измеряют температуру тепловизорами.
На фоне улучшения эпидемической ситуации 25 марта власти Китая сняли карантин с провинции Хубэй. В административном центре региона Ухани все ограничения будут отменены 8 апреля.
Согласно последним данным университета Джона Хопкинса, общее число инфицированных коронавирусом в мире достигло 597 тыс. 304 человек. 27 тыс. 364 скончались. Говорит Москва
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