Число заразившихся коронавирусом в РФ превысило 1,2 тыс. человек

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 228 человек и сейчас составляет 1 тыс. 264 человек. Случаи заражения зафиксированы в 62 регионах страны, при этом 114 случаев отмечены в Москве. Выздоровели на данный момент 49 человек, сообщили в субботу в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией.

"Всего в Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 1 тыс. 264 случая коронавирусной инфекции в 62 регионах. За последние сутки выписаны по выздоровлению 4 человека. За весь период выписано 49 человек", - говорится в сообщении штаба.

Отмечается, что также зафиксирован новый летальный исход в Москве, всего 4 россиянина умерли в результате заболевания, вызванного новым коронавирусом.