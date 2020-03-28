0
0
24
НОВОСТИ

Число заразившихся коронавирусом в РФ превысило 1,2 тыс. человек

15:00 28.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 228 человек и сейчас составляет 1 тыс. 264 человек. Случаи заражения зафиксированы в 62 регионах страны, при этом 114 случаев отмечены в Москве. Выздоровели на данный момент 49 человек, сообщили в субботу в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией.

"Всего в Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 1 тыс. 264 случая коронавирусной инфекции в 62 регионах. За последние сутки выписаны по выздоровлению 4 человека. За весь период выписано 49 человек", - говорится в сообщении штаба.

Отмечается, что также зафиксирован новый летальный исход в Москве, всего 4 россиянина умерли в результате заболевания, вызванного новым коронавирусом.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

14:00 28.03.2020
На юге Нигерии прогремел сильный взрыв, разрушены сотни домов - газета
0
146
13:00 28.03.2020
Около 24% взрослых американцев потеряли работу или не работают из-за коронавируса - опрос
0
224
12:30 28.03.2020
В китайском Ухане после двух месяцев карантина возобновило работу метро
0
248
12:00 28.03.2020
В США из-за пандемии резко вырос спрос на золото - WSJ
0
306
11:30 28.03.2020
ЕС призвал РФ пересмотреть закон о нежелательных организациях
0
382
11:05 28.03.2020
США препятствуют возвращению сирийских беженцев в свои дома, что грозит катастрофой из-за нарастающей пандемии
0
407
11:00 28.03.2020
Российская вакцина от коронавируса будет готова не ранее, чем через 11 месяцев - Скворцова
0
397
10:30 28.03.2020
Компания OneWeb объявила о банкротстве
0
414
10:00 28.03.2020
Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за пандемии
0
449
09:30 28.03.2020
ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
0
516

Возврат к списку