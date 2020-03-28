Число заразившихся коронавирусом в РФ превысило 1,2 тыс. человек
15:00 28.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 228 человек и сейчас составляет 1 тыс. 264 человек. Случаи заражения зафиксированы в 62 регионах страны, при этом 114 случаев отмечены в Москве. Выздоровели на данный момент 49 человек, сообщили в субботу в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией.
"Всего в Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 1 тыс. 264 случая коронавирусной инфекции в 62 регионах. За последние сутки выписаны по выздоровлению 4 человека. За весь период выписано 49 человек", - говорится в сообщении штаба.
Отмечается, что также зафиксирован новый летальный исход в Москве, всего 4 россиянина умерли в результате заболевания, вызванного новым коронавирусом.
НОВОСТИ
- 14:00 28.03.2020
- На юге Нигерии прогремел сильный взрыв, разрушены сотни домов - газета
- 13:00 28.03.2020
- Около 24% взрослых американцев потеряли работу или не работают из-за коронавируса - опрос
- 12:30 28.03.2020
- В китайском Ухане после двух месяцев карантина возобновило работу метро
- 12:00 28.03.2020
- В США из-за пандемии резко вырос спрос на золото - WSJ
- 11:30 28.03.2020
- ЕС призвал РФ пересмотреть закон о нежелательных организациях
- 11:05 28.03.2020
- США препятствуют возвращению сирийских беженцев в свои дома, что грозит катастрофой из-за нарастающей пандемии
- 11:00 28.03.2020
- Российская вакцина от коронавируса будет готова не ранее, чем через 11 месяцев - Скворцова
- 10:30 28.03.2020
- Компания OneWeb объявила о банкротстве
- 10:00 28.03.2020
- Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за пандемии
- 09:30 28.03.2020
- ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать