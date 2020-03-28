В Красноярском крае произошел природный пожар на площади 700 тыс. кв. метров - МЧС

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сухая растительность загорелась на площади 700 тыс. кв. метров в Минусинском районе Красноярского края, сообщили ТАСС в субботу в пресс- службе МЧС РФ.

"В Минусинском районе вне территории населенного пункта произошел пожар сухой растительности на площади 700 тыс. кв. метров. Пострадавших нет", - сказали в ведомстве.