В КНР выздоровели 93% зараженных коронавирусом

10:00 Источник: Известия

В больницах Китая остаются 2396 человек с новым коронавирусом, при этом 93% всех зараженных выздоровели. Об этом в понедельник, 30 марта, сообщил государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.

Согласно последним данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 81 470, из них 75 770 человек излечились и были выписаны из больниц, передает «РИА Новости».

Ранее, 29 марта, в Китае заявили, что эпидемия коронавируса в стране практически остановлена. Сообщалось, что количество внутренних случаев заболевания в Китае составляет менее 3 тыс., однако число заражений, привезенных из-за границы, продолжает расти. Известия