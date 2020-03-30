На территории РФ 32 пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии - Мурашко
12:00 30.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Медики оценивают как тяжелое состояние 32 человек с коронавирусом на территории РФ, сообщил в понедельник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Мы видим, что на территории РФ в общей сложности находятся более 1,5 тысяч пациентов, и 32 пациента в 18 регионах требуют особо пристального внимания - находящиеся в тяжелом состоянии", - сказал он на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ.
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