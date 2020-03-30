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НОВОСТИ

Уже более 100 тыс человек заразились коронавирусом в Италии

19:45 30.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число умерших от вызываемого новым коронавирусом заболевания и его последствий в Италии за сутки составило 812 человек, превысив 11 тыс. с начала эпидемии. Общее число заразившихся превысило 100 тыс. человек, сообщили в понедельник в Департаменте гражданской защиты.

При этом за последние сутки зарегистрировано рекордно низкое число новых случаев заражения - 1 648 (обычно выявлялось более 3 тыс. случаев), а также рекордно высокое число излечившихся за сутки - 1 590 человек.

"Сегодня мы, к сожалению, сообщаем о 812 летальных случаях. Число излечившихся - 1 590, таким образом, общее число [излечившихся] достигло 14 620 человек. Общее число инфицированных на данный момент - 75 528, на 1 648 больше, чем накануне", - сказал глава департамента Анджело Боррелли. Общее число инфицированных с начала эпидемии, включая умерших и вылечившихся, составило 101 739 человек.

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