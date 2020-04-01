В мире число зараженных коронавирусом превысило 750 тысяч
10:20 01.04.2020 Источник: Газета.Ru
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 750 тысяч. Об этом свидетельствует сводный график на сайте Всемирной организации здравоохранения. За сутки коронавирусом нового типа заразились 57 610 человек, умерли — 3301 человек.
Всего от вируса вылечились 176, 5 тыс. человек. Умерли — 41. 4 тыс. человек.
В Европе отмечается наибольшее количество случаев заражения — 423 946 (56,4%). Менее всего — на африканском континенте. Газета.Ru
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