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Россия, если потребуется, примет помощь США в борьбе с COVID-19 - посол Антонов

18:40 01.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия уверена, что и США в случае необходимости окажут содействие в борьбе с коронавирусом, Москва от такой помощи не откажется. Об этом заявил в среду российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Мы уверены, что Америка при необходимости тоже окажет нам содействие, с радостью примем ее [помощь]. Без всякой политизации", - приводит пресс-служба посольства ответы Антонова на вопросы журналистов.

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