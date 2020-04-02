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НОВОСТИ

Чечня закрывает свои границы из-за коронавируса

11:20 02.04.2020 Источник: Эхо Москвы

Первый российский регион закрывает свои границы из-за коронавируса. Руководство Чечни с 5 апреля полностью запретит въезд и выезд из республики. Как рассказал в своем Instagram глава Чечни Рамзан Кадыров, регион перестанет принимать самолеты, поезда и любой автотранспорт. Исключение сделают для машин экстренных служб, а также поставок продуктов и медицинских товаров. Кадыров призвал жителей Чечни, живущих сейчас за ее пределами, вернуться домой до 5 апреля. После этого, по его словам, впускать никого не будут.  Эхо Москвы

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