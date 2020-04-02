0
0
136
НОВОСТИ

Европейский суд признал незаконным отказ Польши, Чехии и Венгрии принимать мигрантов

17:40 02.04.2020 Источник: Эхо Москвы

Европейский суд признал отказ Польши, Чехии и Венгрии принимать мигрантов незаконным. Соответствующее постановление опубликовано на сайте суда.

В 2015 году страны ЕС приняли квоты на расселение 160 тысяч беженцев, которые находились в Италии и Греции. Некоторые государства отказались их принять, обосновав это защитой национальной безопасности. Еврокомиссия подала иск, теперь Брюссель может применить штрафы в отношении нарушителей.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

18:55 02.04.2020
Борис Титов предложил отпустить под залог всех бизнесменов
0
0
18:15 02.04.2020
Рубль ускорил рост к доллару и евро на "Московской бирже"
0
86
17:25 02.04.2020
Путин подписал указ о нерабочих днях до конца апреля - Кремль
0
182
17:12 02.04.2020
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявил об отставке
0
167
17:02 02.04.2020
Президент объявил о дальнейших мерах по борьбе с пандемией коронавируса
0
227
16:32 02.04.2020
Лукашенко сообщил, что договорился с Путиным отложить вопросы политической интеграции
0
217
16:12 02.04.2020
США передали Эстонии противотанковые ракеты Raytheon Javelin
0
237
16:00 02.04.2020
В Госдуме считают затратным привлечение военнослужащих к патрулированию улиц в карантин
0
241
15:32 02.04.2020
Религиозным организациям могут разрешить платить за газ по ценам для населения
0
292
15:12 02.04.2020
В России предложили запретить на год сжигание травы
0
285

Возврат к списку