Европейский суд признал незаконным отказ Польши, Чехии и Венгрии принимать мигрантов
17:40 02.04.2020 Источник: Эхо Москвы
Европейский суд признал отказ Польши, Чехии и Венгрии принимать мигрантов незаконным. Соответствующее постановление опубликовано на сайте суда.
В 2015 году страны ЕС приняли квоты на расселение 160 тысяч беженцев, которые находились в Италии и Греции. Некоторые государства отказались их принять, обосновав это защитой национальной безопасности. Еврокомиссия подала иск, теперь Брюссель может применить штрафы в отношении нарушителей. Эхо Москвы
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