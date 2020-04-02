Европейский суд признал незаконным отказ Польши, Чехии и Венгрии принимать мигрантов

17:40 Источник: Эхо Москвы

Европейский суд признал отказ Польши, Чехии и Венгрии принимать мигрантов незаконным. Соответствующее постановление опубликовано на сайте суда.

В 2015 году страны ЕС приняли квоты на расселение 160 тысяч беженцев, которые находились в Италии и Греции. Некоторые государства отказались их принять, обосновав это защитой национальной безопасности. Еврокомиссия подала иск, теперь Брюссель может применить штрафы в отношении нарушителей. Эхо Москвы