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НОВОСТИ

Трамп рассказал подробности переговоров с РФ и Саудовской Аравией по нефти

10:32 03.04.2020 Источник: Lenta.ru

Президент США Дональд Трамп раскрыл подробности переговоров с Россией и Саудовской Аравией по нефти в ходе брифинга в Белом доме, трансляция которого велась в Twitter. По словам американского лидера, стороны не обсуждали сокращение объемов добычи нефти. «Они бы этого [сокращения] хотели, это хорошо для их стран, но мы это не обсуждали», — сказал глава Белого дома.

Ранее Трамп заявил, что рассчитывает на значительное сокращение добычи нефти Россией и Саудовской Аравией после беседы представителей двух стран по телефону. По его словам, сокращение может достигнуть 15 миллионов баррелей. Lenta.Ru

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