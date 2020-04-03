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НОВОСТИ

Число заразившихся коронавирусом в РФ превысило 4,1 тыс. человек

12:00 03.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 601 и сейчас составляет 4 149 человек в 78 регионах страны. Выздоровели на данный момент 281 человек, 34 человека умерли, сообщили журналистам в пятницу в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

"В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 4 149 случаев коронавирусной инфекции в 78 регионах. Выписаны по выздоровлению за сутки 46 человек. Итого выписано: 281. За сутки умерло четыре пациента с коронавирусом. Всего умерло 34", - говорится в сообщении штаба.

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