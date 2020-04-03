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В Москве для контроля за больными COVID-19 запущен "Социальный мониторинг"

15:42 03.04.2020

В Москве контролировать больных с COVID-19 поможет специальное приложение «Социальный мониторинг». По данным городского департамента информационных технологий, в приложении используются технологии определения геолокации. Первым пациентам с коронавирусом уже передали смартфоны с предустановленным приложением. «Использовать его для всех жителей Москвы не планируется, - сообщают представители департамента. - Все данные, которые пользователь передает приложению, регламентированы соглашением, которое пациент подписывает, выбирая лечение на дому. Они хранятся на серверах департамента информационных технологий, которые расположены на территории России, а после окончания карантина уничтожаются».
Как отмечает глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, аналогичные технологии эффективно используют в других государствах, где коронавирус распространился  раньше, чем в России.
«При этом фиксируется не трек перемещения, а исключительно факт покидания адреса самоизоляции, которое пользователь указал в своей анкете. Чтобы убедиться в том, что пользователь находится рядом с телефоном, приложение будет периодически направлять пользователю push-уведомления с запросом дополнительной идентификации с помощью фотографии. В случае нарушения карантина приложение будет уведомлять об этом оперативный штаб. Нарушивший карантин пациент будет госпитализирован», - сообщает департамент.
Какие-либо другие программы на смартфон пациент не сможет, но при необходимости, он может вызвать экстренные службы, нажав кнопку SOS в приложении.

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