В Москве для контроля за больными COVID-19 запущен "Социальный мониторинг"
15:42 03.04.2020
Как отмечает глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, аналогичные технологии эффективно используют в других государствах, где коронавирус распространился раньше, чем в России.
«При этом фиксируется не трек перемещения, а исключительно факт покидания адреса самоизоляции, которое пользователь указал в своей анкете. Чтобы убедиться в том, что пользователь находится рядом с телефоном, приложение будет периодически направлять пользователю push-уведомления с запросом дополнительной идентификации с помощью фотографии. В случае нарушения карантина приложение будет уведомлять об этом оперативный штаб. Нарушивший карантин пациент будет госпитализирован», - сообщает департамент.
Какие-либо другие программы на смартфон пациент не сможет, но при необходимости, он может вызвать экстренные службы, нажав кнопку SOS в приложении.
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