В Москве выписаны первые штрафы за нарушение карантина
18:36 03.04.2020
В Москве начали выписывать постановления о штрафах нарушителям режима самоизоляции. По словам начальника Главного контрольного управления Москвы Евгения Данчикова, первые три оштрафованных - горожане, которые должны были лечиться дома, поскольку коронавирус у них протекает в легкой форме.
«Эти граждане, предварительно подписав согласие, что они не будут проходить наблюдение в медицинском учреждении, остались дома, - заявил Данчиков. - Оставшись дома, они взяли на себя обязательство находиться дома и не контактировать с другими лицами, но при этом камеры видеонаблюдения зафиксировали, что они нарушили это согласие и вышли на улицу. Соответственно, таких случаев сегодня было зафиксировано три, и по всем фактам должностными лицами объединения административно-технических инспекций составлены протоколы, наложен штраф в размере 4 тыс. руб.» Нарушителей не только оштрафовали, но и доставили в Царицынский обсервационный центр, где их будут лечить специалисты в стационаре.
Отметим, в Москве принят закон, ужесточающий ответственность за нарушение карантина - виновные в этом будут платить штраф в 4000 руб. (5000 за повторное нарушение). Должностные лица, которые не исполняют требования о приостановке проведения мероприятий, работы кафе, магазинов, предприятий оказания услуг, могут быть оштрафованы на 30-40 тыс. руб. (за повторное нарушение - 40-50 тыс. руб.). Для юридических лиц за такие нарушения предусмотрены штрафы в 200-300 тыс. руб. (за повторное - 300-500 тыс. руб.
НОВОСТИ
- 18:45 03.04.2020
- Непродовольственные магазины могут стать пунктами выдачи заказов
- 18:15 03.04.2020
- Лицензию на продажу и производство алкоголя могут продлить на год
- 17:40 03.04.2020
- Граждане могут посещать супермаркеты не у дома - Минпромторг
- 17:12 03.04.2020
- В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу
- 17:00 03.04.2020
- РФ в ночь на субботу приостанавливает все авиарейсы для возвращения россиян и иностранцев - СМИ
- 16:32 03.04.2020
- Меркель вышла на работу после изоляции
- 16:15 03.04.2020
- Данные сотовых операторов: Около 70% москвичей сидят дома
- 16:12 03.04.2020
- Набиуллина допустила рост безработицы на фоне коронавируса
- 16:00 03.04.2020
- В Китае больше не будут перевоспитывать проституток в трудовых лагерях
- 15:42 03.04.2020
- В Москве для контроля за больными COVID-19 запущен "Социальный мониторинг"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать