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В Москве выписаны первые штрафы за нарушение карантина

18:36 03.04.2020

В Москве начали выписывать постановления о штрафах нарушителям режима самоизоляции. По словам начальника Главного контрольного управления Москвы Евгения Данчикова, первые три оштрафованных - горожане, которые должны были лечиться дома, поскольку коронавирус у них протекает в легкой форме.

«Эти граждане, предварительно подписав согласие, что они не будут проходить наблюдение в медицинском учреждении, остались дома, - заявил Данчиков. - Оставшись дома, они взяли на себя обязательство находиться дома и не контактировать с другими лицами, но при этом камеры видеонаблюдения зафиксировали, что они нарушили это согласие и вышли на улицу. Соответственно, таких случаев сегодня было зафиксировано три, и по всем фактам должностными лицами объединения административно-технических инспекций составлены протоколы, наложен штраф в размере 4 тыс. руб.» Нарушителей не только оштрафовали, но и доставили в Царицынский обсервационный центр, где их будут лечить специалисты в стационаре.

Отметим, в Москве принят закон, ужесточающий ответственность за нарушение карантина - виновные в этом будут платить штраф в 4000 руб. (5000 за повторное нарушение). Должностные лица, которые не исполняют требования о приостановке проведения мероприятий, работы кафе, магазинов, предприятий оказания услуг, могут быть оштрафованы на 30-40 тыс. руб. (за повторное нарушение - 40-50 тыс. руб.). Для юридических лиц за такие нарушения предусмотрены штрафы в 200-300 тыс. руб. (за повторное - 300-500 тыс. руб.

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