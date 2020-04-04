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Взрыв газа в доме в Подмосковье привел к обрушению нескольких квартир

14:10 04.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один подъезд, по предварительным данным, обрушился после взрыва газа в пятиэтажном доме в подмосковном Орехово-Зуеве. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах. "Предварительно, один подъезд рухнул. Пожара не последовало", - сказал источник.

В свою очередь в Главном управлении МЧС по Московской области сообщили, что взрыв произошел на улице Гагарина, обрушились несколько квартир. Информация о пострадавших уточняется.

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