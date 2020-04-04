Голикова озвучила данные по способам заражения и распространению COVID-19 в России
16:30 04.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Большая часть пациентов с коронавирусом в России заразились контактным путем уже на территории страны. Об этом сообщила в субботу журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Из всего количества заболевших, которые зафиксированы на территории Российской Федерации, 808 случаев - это привезенные случаи, 2 854 случая - заболевшие по контакту от тех, кто приехал, и 487 - это цифра, которую мы сейчас разбираем, имея в виду отнесение либо к привезшим, либо к заболевшим здесь как контактным", - сказала Голикова.
"Хочу сказать, что мы считаем лидеров не исходя из количества абсолютного, мы считаем исходя из количества [заразившихся] граждан, которые приходятся на 100 тыс. [человек] населения. Это очень важно, поскольку распространение считается именно по этому показателю, а не показателю заболевших", - отметила Голикова.
"Соответственно, на первом месте Москва, на втором - Республика Коми, затем Республика Бурятия, Санкт-Петербург, Московская область, Республика Калмыкия, Ленинградская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пензенская область", - перечислила вице-премьер.
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