Мнение эксперта: Подготовка системы умного контроля за режимом самоизоляции в Москве - правильное решение

16:41 Источник: НГ-Online

Создание в Москве системы умного контроля за соблюдением режима самоизоляции - правильное решение, считает глава комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

«Все специалисты, медики, считают, что чем меньше будет на данный момент контактов между людьми, чем больше все происходит в онлайн-режиме, тем лучше, - отмечает эксперт. - Поэтому идея с системой умного контроля правильная. В ряде регионов люди в помещениях выстраиваются за выдачей пропусков, что в условиях пандемии недопустимо и может привести к очагам заражения. В данном случае информационная система для контроля режима самоизоляции становится реальным решением проблемы, при этом не требуется введение ее уже сейчас, главное, что она технически готова к запуску».

Ранее в мэрии заявили, что уже все подготовили к внедрению особой умной системы контроля за соблюдением горожанами правил самоизоляции. Как считают специалисты, сейчас ее внедрять не нужно, но если эпидемиологической ситуация ухудшиться, систему можно будет запустить в сжатые сроки.