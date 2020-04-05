Собянин уверен, что изоляция сгладить пик распространения коронавируса в Москве
09:30 05.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Добросовестное выполнение требований по социальной дистанцированности жителями Москвы позволит сгладить пики распространения новой коронавирусной инфекции в городе и уменьшить нагрузку на систему здравоохранения, уверен мэр Москвы Сергей Собянин.
"Если мы выдержим добросовестно уровень социальной дистанцированности, дистанционной работы, уменьшив нагрузку на контакты, которые способствуют передаче инфекции, мы сделаем большое дело с точки зрения сглаживания пиков, нормальной работы здравоохранения", - сказал градоначальник в воскресенье в эфире телеканала "Россия-1".
Ранее он отметил, что столица с точки зрения распространения новой коронавирусной инфекции находится в самой высокой группе риска среди регионов России, так как большое количество людей проехало транзитом через столицу, а многие москвичи недавно побывали за границей.
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