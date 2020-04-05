Коронавирусом заразилась Людмила Стебенкова, член комиссии Мосгордумы
19:30 05.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова сообщила о том, что заразилась коронавирусной инфекцией на прошлой неделе, но уже идет на поправку. Об этом она сказала в воскресенье ТАСС.
"Я себя почувствовала плохо в прошлую субботу, вызвала врача на дом, доктор пришел, взял анализы. Анализ был готов через три дня, он оказался положительный", - сказала собеседница агентства.
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