Пассажиропоток аэропортов РФ упал почти на 90% - Международная ассоциация аэропортов

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Снижение пассажиропотока российских аэропортов по состоянию на 6 апреля достигло 89%, говорится в сообщении Международной ассоциации аэропортов (МАА).

"К началу новой недели пассажиропоток в 33 крупнейших российских аэропортах снизился на 89%. Российская авиационная отрасль фактически "догнала" по показателям объемов европейскую", - отметили в ассоциации.