Пассажиропоток аэропортов РФ упал почти на 90% - Международная ассоциация аэропортов
13:05 06.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Снижение пассажиропотока российских аэропортов по состоянию на 6 апреля достигло 89%, говорится в сообщении Международной ассоциации аэропортов (МАА).
"К началу новой недели пассажиропоток в 33 крупнейших российских аэропортах снизился на 89%. Российская авиационная отрасль фактически "догнала" по показателям объемов европейскую", - отметили в ассоциации.
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