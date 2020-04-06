Новых сроков проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ пока нет - Песков

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новая дата проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ пока не определена. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Новых сроков пока нет", - сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать публикацию интернет-портала znak.com о том, что голосование может состояться в конце мая или начале июня 2020 года.