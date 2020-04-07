Опрос: Нагрузка большинства педагогов при переходе на онлайн-формат обучения возросла

07:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 70% опрошенных российских учителей и преподавателей вузов заявили о возросшей нагрузке из-за перехода в онлайн-формат, а более четверти (26%) признались в недостаточных навыках и знаниях для такого перехода. Такие выводы следуют из имеющихся в распоряжении ТАСС результатов опроса, проведенного Аналитическим центром НАФИ.

"Большинство педагогов (74%) отметили рост рабочей нагрузки в связи с переходом к дистанционному обучению, а более четверти (26%) пожаловались на плохую организацию перехода от традиционного обучения в онлайн. 60% охарактеризовали переход как "удовлетворительный" и только 14% назвали его хорошо организованным", - говорится в сообщении.

Почти половина педагогов (47%) отметили, что им требуется помощь, чтобы вести дистанционное обучение эффективно, а более четверти российских педагогов (26%) заявили, что их навыков и знаний недостаточно для перехода в онлайн. При этом чаще о нехватке навыков и знаний говорят учителя школ - 27%, среди преподавателей вузов таких 19%. Порядка 55% школьных учителей и преподавателей оценивают свою методическую готовность к ведению занятий онлайн удовлетворительно.

Согласно данным опроса, чаще всего педагоги просят помощи из-за проблем с технической оснащенностью своего рабочего места, например с устаревшей техникой, медленным интернетом, из-за недостатка методических знаний в дистанционном обучении, из-за недостатка технических знаний и навыков по работе с компьютером.

"Преподаватели вузов чаще жалуются на высокую нагрузку и нехватку времени в связи с переходом на дистанционное обучение, школьные учителя - на отсутствие компьютеров и доступа в интернет у учащихся", - отмечается в материалах. Реже всего педагоги жалуются на зависание образовательных порталов, недисциплинированность учащихся, отсутствие автоматизированных систем контроля знаний.

Опрос проведен с 20 по 27 марта 2020 года среди 1100 российских педагогов (800 учителей школ и 300 преподавателей вузов) из восьми федеральных округов. Сбор данных осуществлялся посредством телефонных интервью и онлайн-опроса. Статистическая погрешность составляет 3,5% для данных по учителям школ и 5,6% для данных по преподавателям вузов.