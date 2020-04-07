Снижение покупательской активности из-за коронавируса приведет к повышению цен - аналитик

19:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Аналитики предрекли подорожание продуктов. Претензии касаются в основном небольших магазинов и рынков. В управлении контроля агропромышленного комплекса Федеральной антимонопольной службы признали, что внутренний рынок по этим продуктам почти полностью зависит от импортных поставок.

Генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков в эфире радиостанции «Говорит Москва» объяснил, что постепенно цены повысятся на все товары.

«Сегодня мы видим, к сожалению, снижение покупательской активности, и это снижение, скорее всего, продолжится в течение и второго, и даже третьего квартала. Объёмы продаж будут снижаться, и это тоже будет приводить к тому, что косвенные расходы, которые есть у производителя, будут закладываться в стоимость, а стоимость будет повышаться. В магазинах будут цены постепенно повышаться. Это не произойдёт одномоментно, потому что есть складские запасы, есть текущие договорные обязательства ретейлеров. Повышение будет происходить плавно, оно, возможно, будет происходить до конца года. Потребитель не должен испытать шокового состояния, резкого роста цен, если это не будет инициатива со стороны ретейлеров».

По словам Федякова, снижение покупательской активности россиян обусловлено карантинным режимом.