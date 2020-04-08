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Путин призвал россиян "непременно выдержать" самоизоляцию

16:32 08.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин призвал граждан страны непременно выдержать, несмотря на усталость и груз проблем, режим самоизоляции, чтобы наступил перелом в борьбе с коронавирусом.

"Хотел бы обратиться ко всем гражданам России, - сказал глава государства в среду в ходе видеоселектора с главами регионов. - Понимаю, что уже накопились усталость, серьезный груз финансовых, бытовых, других житейских проблем, нарушен ваш привычный ритм жизни". Путин отметил, что для большинства людей постоянно находиться в четырех стенах "муторно и тошно".

"Но выбора сейчас нет. Режим самоизоляции, его испытания надо непременно выдержать. От нашей дисциплины и ответственности зависит тот перелом в борьбе с инфекцией, которого мы обязаны достичь", - сказал президент.

Путин также поручил правительству обеспечить автоматическое продление паспортов, водительских прав и других документов не менее чем на три месяца.

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