Верховный суд продлил до 30 апреля режим карантинных ограничений для российской Фемиды
19:10 08.04.2020 Источник: НГ-Online
Верховный суд (ВС) подтвердил, что судам следует отказаться от личного приема граждан и рассматривать только самые безотлагательные дела. Для проведения заседаний рекомендовано использовать формат видеосвязи. Нижестоящие суды должны обеспечить прием документов, поданных по почте и в электронном виде, говорится в новом постановлении ВС. Обновленный документ расширяет список «безотлагательных дел». Теперь к ним также относятся и административные правонарушения, в которых не допускается продление срока рассмотрения, за совершение которых предполагается административный арест, выдворение либо приостановление деятельности. Также появилась оговорка, что теперь региональные суды могут сами – «с учетом обстоятельств и условий режима повышенной готовности на местах» принимать решения о рассмотрении дел, не упомянутых в списке.
Как отметила судья ВС Наталья Павлова, меры, которая принимает российская судебная власть, в русле мировых тенденций. В прочих странах суды, ровно, как и международные судебные инстанции, «не заявляют о полном приостановлении своей деятельности». «Обеспечивается возможность рассмотрения неотложных дел, неотложных ходатайств», но при этом максимальное количество судей и сотрудников аппарата отправляют на удаленную модель работы, пояснила Павлова.
Екатерина Трифонова
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