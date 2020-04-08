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Россия отвергла предложение США зачесть естественное падение добычи сланцевой нефти без оформления обязательства Америки - FT

20:58 08.04.2020 Источник: НГ-Online

Россия отвергла предложение США зачесть естественное падение добычи сланцевой нефти без оформления формального обязательства США по сокращению объёмов производства. Все должны по соглашению взять обязательства по лимитам добычи - позиция России, - сообщает FT.

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