Фондовые индексы в США выросли после того, как Сандерс объявил о выходе из президентской гонки
10:00 09.04.2020 Источник: Эхо Москвы
Фондовые индексы в США поднялись более чем на 3% после того, как сенатор Берни Сандерс объявил о выходе из президентской гонки. Сможет ли оставшийся кандидат от демократов Джо Байден противостоять Дональду Трампу, пока неизвестно. Борьба с коронавирусом добавляет американскому президенту политические очки, — сказал в беседе с Алексеем Соломиным главный редактор сайта Карнеги.ру Александр Баунов.
По словам Баунова, лидеры многих стран, в том числе Китая и Индии, укрепили свои позиции благодаря борьбе с пандемией. Эхо Москвы
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