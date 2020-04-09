Фондовые индексы в США выросли после того, как Сандерс объявил о выходе из президентской гонки

10:00 Источник: Эхо Москвы

Фондовые индексы в США поднялись более чем на 3% после того, как сенатор Берни Сандерс объявил о выходе из президентской гонки. Сможет ли оставшийся кандидат от демократов Джо Байден противостоять Дональду Трампу, пока неизвестно. Борьба с коронавирусом добавляет американскому президенту политические очки, — сказал в беседе с Алексеем Соломиным главный редактор сайта Карнеги.ру Александр Баунов.

По словам Баунова, лидеры многих стран, в том числе Китая и Индии, укрепили свои позиции благодаря борьбе с пандемией. Эхо Москвы