0
0
126
НОВОСТИ

Клинический комитет предложил изменить маршрутизацию пациентов

11:25 09.04.2020

Если при эвакуации в стационар у пациента еще нет результатов теста, но при обследовании в приемном отделении выявляются КТ-признаки пневмонии-COVID 19 с характерными клиническими проявлениями, то его госпитализируют в стационар и ведут как больного с COVID-инфекцией, сообщается на официальном сайте мэра Москвы

«На основании консенсуса членов Клинического комитета по COVID19 подписан приказ Департамента здравоохранения об изменении принципов маршрутизации пациентов, диагностики и принятия клинических решений на уровне приемного отделения, в период пребывания в стационаре и при выписке больных”, - прокомментировал руководитель Департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

12:20 09.04.2020
Цена нефти Brent превысила $34 за баррель
0
20
12:05 09.04.2020
Корабль "Союз МС-16" с новым экипажем МКС успешно выведен на орбиту
0
61
12:00 09.04.2020
Число заболевших коронавирусом в РФ превысило 10 тысяч
0
67
11:32 09.04.2020
Мэр Варшавы заявил, что власти Польши занижают число умерших из-за коронавируса
0
114
11:20 09.04.2020
Ранее судимый украинец признался в поджоге травы в чернобыльской зоне отчуждения
0
128
11:15 09.04.2020
Подавляющее большинство случаев пневмонии вызваны новым коронавирусом
0
137
11:05 09.04.2020
Точность существующих тестов для выявления COVID-19 составляет 70–80%
0
142
11:05 09.04.2020
УЕФА может сократить число городов чемпионата Европы 2020 года - СМИ
0
141
11:00 09.04.2020
Роспотребнадзор заявил, что значительного роста внебольничных пневмоний в России нет
0
146
10:40 09.04.2020
В Москве создан клинический комитет из главврачей коронавирусных стационаров
0
192

Возврат к списку