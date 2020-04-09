Клинический комитет предложил изменить маршрутизацию пациентов

11:25

Если при эвакуации в стационар у пациента еще нет результатов теста, но при обследовании в приемном отделении выявляются КТ-признаки пневмонии-COVID 19 с характерными клиническими проявлениями, то его госпитализируют в стационар и ведут как больного с COVID-инфекцией, сообщается на официальном сайте мэра Москвы



«На основании консенсуса членов Клинического комитета по COVID19 подписан приказ Департамента здравоохранения об изменении принципов маршрутизации пациентов, диагностики и принятия клинических решений на уровне приемного отделения, в период пребывания в стационаре и при выписке больных”, - прокомментировал руководитель Департамента здравоохранения Алексей Хрипун.