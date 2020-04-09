Клинический комитет предложил изменить маршрутизацию пациентов
11:25 09.04.2020
Если при эвакуации в стационар у пациента еще нет результатов теста, но при обследовании в приемном отделении выявляются КТ-признаки пневмонии-COVID 19 с характерными клиническими проявлениями, то его госпитализируют в стационар и ведут как больного с COVID-инфекцией, сообщается на официальном сайте мэра Москвы
«На основании консенсуса членов Клинического комитета по COVID19 подписан приказ Департамента здравоохранения об изменении принципов маршрутизации пациентов, диагностики и принятия клинических решений на уровне приемного отделения, в период пребывания в стационаре и при выписке больных”, - прокомментировал руководитель Департамента здравоохранения Алексей Хрипун.
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