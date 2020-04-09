Вопрос об отмене ЕГЭ не рассматривается - глава Рособрнадзора

16:32 Источник: Интерфакс

Временно исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что федеральные власти в принципе не рассматривают вопрос отмены единых государственных экзаменов в этом году, поскольку альтернативы ЕГЭ нет.

"Могут корректироваться сроки проведения, сдвигаться сроки проведения дальше - ближе к осени, но вопрос о существующей процедуре с теми подходами, которые есть, с теми контрольно-измерительными материалами и технологией проведения, - он не рассматривается. Это абсолютная позиция", - сказал Музаев на пресс-конференции в четверг, отвечая на вопрос о возможности отмены ЕГЭ.

По его словам, эту позицию разделяют Минпросвщения, Минобрнауки, директора школ и ректоры вузов.