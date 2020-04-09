Вопрос об отмене ЕГЭ не рассматривается - глава Рособрнадзора
16:32 09.04.2020 Источник: Интерфакс
Временно исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что федеральные власти в принципе не рассматривают вопрос отмены единых государственных экзаменов в этом году, поскольку альтернативы ЕГЭ нет.
"Могут корректироваться сроки проведения, сдвигаться сроки проведения дальше - ближе к осени, но вопрос о существующей процедуре с теми подходами, которые есть, с теми контрольно-измерительными материалами и технологией проведения, - он не рассматривается. Это абсолютная позиция", - сказал Музаев на пресс-конференции в четверг, отвечая на вопрос о возможности отмены ЕГЭ.
По его словам, эту позицию разделяют Минпросвщения, Минобрнауки, директора школ и ректоры вузов.
НОВОСТИ
- 17:00 09.04.2020
- Эксперт предупредил, что госрегулирование цен может привести к дефициту
- 16:12 09.04.2020
- Девятиклассники не будут сдавать предметы по выбору на ОГЭ в этом году - Рособрнадзор
- 16:00 09.04.2020
- Выпускников школ, которым исполнилось 18, не будут призывать этой весной - начальник Генштаба
- 15:32 09.04.2020
- Неустойка за невозврат кредитов гражданами не сможет превышать 20% долга - Мишустин
- 15:12 09.04.2020
- Белоруссия предложила России в 2020 г. снизить цены на газ для республики
- 15:00 09.04.2020
- В Москве ищут 10 человек, находившихся рядом с местом взрыва в бизнес-центре
- 14:32 09.04.2020
- Минобрнауки РФ прорабатывает вопрос об отсрочке оплаты за обучение студентов - министр
- 14:12 09.04.2020
- Большинство случаев заболевания пневмонией сейчас вызвано коронавирусом - Проценко
- 14:00 09.04.2020
- Ученые впервые проследили, как свет сбегает от черной дыры
- 13:32 09.04.2020
- Путин сам придумал пример печенегов и половцев для речи на совещании - Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать