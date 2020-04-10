Путин и Трамп обсудили ситуацию на нефтяном рынке
18:10 10.04.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили ситуацию на глобальном нефтяном рынке. Президенты России и США обменялись мнениями о встрече ОПЕК+ и по вопросам сокращения объёмов добычи.
Как сообщает пресс-служба Кремля, разговор состоялся по инициативе Трампа. Кроме того, главы государств затронули тему пандемии коронавируса, а также аспекты двусторонних отношений, включая сотрудничество в космосе. Говорит Москва
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