Полицейским, судьям и журналистам пропусков для поездок в Подмосковье не понадобятся - Воробьев
20:50 11.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Систему пропусков для поездок на любом виде транспорта в Подмосковье введут с 15 апреля, пропуска не понадобятся служащим, сотрудникам правоохранительных органов, судьям и журналистам. Об этом сообщил в субботу на своей странице в "Инстаграм" губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Кому пропуск оформлять не нужно - это военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, служащие федеральных и региональных органов власти, судьи, адвокаты, нотариусы, журналисты и охранники. Для них необходимо служебное удостоверение", - сообщил Воробьев.
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