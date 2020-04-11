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НОВОСТИ

Полицейским, судьям и журналистам пропусков для поездок в Подмосковье не понадобятся - Воробьев

20:50 11.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Систему пропусков для поездок на любом виде транспорта в Подмосковье введут с 15 апреля, пропуска не понадобятся служащим, сотрудникам правоохранительных органов, судьям и журналистам. Об этом сообщил в субботу на своей странице в "Инстаграм" губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Кому пропуск оформлять не нужно - это военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, служащие федеральных и региональных органов власти, судьи, адвокаты, нотариусы, журналисты и охранники. Для них необходимо служебное удостоверение", - сообщил Воробьев.


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