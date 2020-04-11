Андрей Воробьев рассказал о введении электронных пропусков в Подмосковье

20:40

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв объяснил, как будут вводиться электронные пропуска в регионе:

Уважаемые жители Московской области, вчера мы говорили о новых мерах, которые необходимы, чтобы более решительно бороться с эпидемией. В том числе об электронных пропусках. Понятно, что это мера вынужденная, приятного здесь мало. Чтобы не было лишних неудобств, расскажу, как это работает.

Сначала о том, зачем она нужна. Необходимо исключить ненужные, лишние контакты людей. И конечно, осуществить контроль за передвижениями. Сегодня это необходимо и может радикально снизить угрозу.

Систему запускаем в среду, но оформить электронный пропуск можно уже с понедельника. Его необходимо получить всем, кто пользуется транспортом.

Это может быть машина, мотоцикл, автобус, троллейбус, электричка. Для этого вы заходите на наш портал uslugi.mosreg.ru и заполняете простую форму, которую сделали наши программисты: это достаточно легко, особенно для тех, кто часто пользуется интернет-торговлей.

Обращаю внимание на то, что мы сделали обязательные для заполнения поля. Наверное, самое сложное из них – это ИНН компании или организации, где вы работаете. Его вы можете взять у своего начальника или найти в интернете. Если вы едете на машине – также указываете номер машины.

Для передвижений пешком пропуск ПОКА не нужен. Но напоминаем, что выходить из дома без причины тоже нельзя. Причины все уже знают: поход в магазин или аптеку, выбросить мусор, погулять с собакой. Но только в пределах района, где вы проживаете.

Теперь о целях поездки. Если вам нужно в Москву, то это связано или с работой или со здоровьем.

Наш областной пропуск будет действовать и в Москве, и в области. То же самое касается москвичей – если они на своем портале получили пропуск, он действует и у нас в регионе. Полиция, ГИБДД – все службы, которые проверят ваш пропуск, знают об этом. Им нужно показать электронный пропуск – распечатанный или на экране телефона – вместе с удостоверением личности. Проверка будет проходить быстро и в вашем присутствии.

Те, кто ездят на работу, начиная со среды должны оформить пропуск для осуществления трудовой деятельности. Он многоразовый, на весь период до 30 апреля.

Если вам нужно выйти или выехать из дома за медицинской помощью самому или чтобы сопроводить близкого, пропуск оформляется для посещения медицинских учреждений. Он действует 1 день, но получать его можно сколько угодно раз.

Если вам нужно совершить поездку с другой личной целью (в магазин, навестить близких, отправиться в другой регион, на вокзал или в аэропорт) – пропуск для такой ситуации выдается на 1 день, а получить его можно 2 раза в неделю.

Отдельно хочу отметить тех, кому пропуск оформлять не нужно. Это военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, служащие федеральных и региональных органов власти, судьи, адвокаты, нотариусы, журналисты и охранники. Для них необходимо служебное удостоверение.

Завтра вечером для вашего удобства мы опубликуем видеоинструкцию – где подробно покажем, как работает наша платформа электронных пропусков.