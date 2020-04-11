Оформление цифровых пропусков для поездок по Москве начнется 13 апреля
21:18 11.04.2020
Московские власти определили правила получения и использования цифровых пропусков, которые потребуются горожанам для передвижения по городу и Московской области на любом виде транспорта. По словам мэра Сергея Собянина, получать цифровой пропуск нужно для поездок на любом виде личного и общественного транспорта – мотоцикле, скутере, автомобиле, такси, метро, МЦК, МЦД, пригородном железнодорожном и наземном общественном транспорте.
"Пропускная система носит заявительный характер. Получить цифровой пропуск сможет каждый, а перечень уважительных причин для поездок является открытым. Но городские власти оставляют за собой право проверить достоверность сообщаемых сведений. Проверять будем через соответствующие информационные системы и с помощью непосредственного контроля на дорогах и в общественном транспорте», - написал градоначальник на своем сайте.
Предполагается установить простой порядок оформления пропусков на портале mos.ru. Пропуск будет представлять собой спецкод из цифр и букв, первые четыре знака которого означают дату окончания срока действия пропуска, остальные 12 знаков позволяют идентифицировать его владельца и цель поездки. "QR-код на пропуске обеспечивает быструю проверку сведений сотрудниками контролирующих органов», - написал Собянин, по словам которого, получить пропуск можно отправив sms на номер 7377, или по телефону +7 (495) 777-77-77.
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