РПЦ запретила верующим Москвы и Московской области посещать храмы
09:00 12.04.2020 Источник: НГ-Online
В Московском патриархате, со ссылкой на предписание главного государственного санитарного врача по городу Москве Елены Андреевой, поздно вечером 11 апреля издано очередное циркулярное письмо управделами патриархии митрополита Воскресенского Дионисия (Порубая).
Согласно тексту, верующим запрещено посещение церквей с 13 по 19 апреля «с возможным дальнейшим продлением срока с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий». В частности, главный санитарный врач города потребовал «принять меры к недопущению проведения массовых мероприятий с большим количеством людей», а также «обеспечить временное приостановление посещения гражданами территорий, зданий, строений, сооружений (помещений в них), принадлежащих и (или) подведомственных Управлению Московской Патриархии по городу Москве». Предписания, правда, не касаются священнослужителей, а также лиц, «присутствие которых необходимо для совершения богослужений и функционирования культовых зданий, а также для проведения онлайн-трансляций богослужений».
В связи с этим, в РПЦ по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла обязали всех священнослужителей Москвы и Московской области «исполнить вышеуказанное предписание главного государственного санитарного врача по городу Москве» и 13 апреля «по окончании Литургии в праздник Входа Господня в Иерусалим сообщить прихожанам о поступившем предписании и утешить их отеческим словом». «Важно разъяснять прихожанам, что временные ограничения на пребывание в храме не лишают их возможности приобщаться день за днем к великим событиям Страстей и Воскресения Господа нашего через чтение Священного Писания, через соучастие в богослужениях при их трансляции, через домашнее чтение богослужебных последований», — заключает письмо, опубликованное на официальном сайте Московской патриархии.
Напомним, что с 13 апреля у православных христиан начинается Страстная неделя— один из самых строгих постов богослужебного года. Он завершится в ночь на 19 апреля торжеством Пасхи.
Милена Фаустова
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