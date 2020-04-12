0
0
115
НОВОСТИ

Впервые в истории США вводят режим ЧС сразу во всех штатах

09:13 12.04.2020

Федеральные власти США в свете распространения нового коронавируса впервые в истории страны приняли решение одобрить декларацию о чрезвычайной ситуации одновременно во всех американских штатах и столичном округе Колумбия. Об этом сообщил в субботу телеканал Си-эн-эн.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксированы более 522 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли свыше 20,2 тыс. человек.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

10:00 12.04.2020
Нефтяную отрасль США спасла сделка России и Саудовской Аравии - NYT
0
81
09:30 12.04.2020
Данные по распространению коронавируса в мире на 12 апреля
0
133
09:24 12.04.2020
Маск и Рогозин "обсудили" в "Твиттере", какие ракеты нужно строить России
0
144
09:20 12.04.2020
В ночь на 13 апреля в Москве может похолодать до 0 градусов
0
131
09:10 12.04.2020
Власти объяснили, как получить пропуск москвичам, у которых нет Сети и мобильника
0
199
09:00 12.04.2020
РПЦ запретила верующим Москвы и Московской области посещать храмы
0
160
21:18 11.04.2020
Оформление цифровых пропусков для поездок по Москве начнется 13 апреля
0
737
20:50 11.04.2020
Полицейским, судьям и журналистам пропусков для поездок в Подмосковье не понадобятся - Воробьев
0
740
20:40 11.04.2020
Андрей Воробьев рассказал о введении электронных пропусков в Подмосковье
0
879
20:40 11.04.2020
По требованию должностных лиц граждане обязаны будут предъявить паспорт и цифровой пропуск
0
821

Возврат к списку