Впервые в истории США вводят режим ЧС сразу во всех штатах

09:13

Федеральные власти США в свете распространения нового коронавируса впервые в истории страны приняли решение одобрить декларацию о чрезвычайной ситуации одновременно во всех американских штатах и столичном округе Колумбия. Об этом сообщил в субботу телеканал Си-эн-эн.



По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксированы более 522 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли свыше 20,2 тыс. человек.

