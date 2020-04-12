В ночь на 13 апреля в Москве может похолодать до 0 градусов

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переменная облачность, без осадков и от плюс 7 до плюс 9 градусов ожидаются в московском регионе в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ. Ночью похолодает до 0 градусов. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 751 мм ртутного столба.